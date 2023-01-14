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Зеленський різко звернувся до партнерів, які вагаються з допомогою Україні

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Україна, Субота 14 січня 2023 19:56
Зеленський різко звернувся до партнерів, які вагаються з допомогою Україні Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.сom.navy.mil.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російський терор можна буде зупинити тільки тоді, коли західні партнери нададуть Україні всю необхідну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

За словам президента, російський терорм можна зупинити тільки на території України. Однак для цього нашим військовим необхідно надати відповідну зброю.

"Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, у нашому небі, у нашому морі… Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах наших партнерів та яку так очікують наші воїни", - сказав він.

Зеленський заявив, що в той час поки західні партнери вагаються чи надавати Україні озброєння - Росія чинить терор.

"Будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірану дронами, своєю артилерією, танками та мінометами. У весь світ знає, як зупинити тих, хто сіє смерть", - підкреслив президент.

Нагадаємо, російські війська під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

Детальніше про наслідки удару по Дніпру та кількість постраждалих читайте в матеріалі РБК-Україна.

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