Зеленський різко звернувся до партнерів, які вагаються з допомогою Україні

Російський терор можна буде зупинити тільки тоді, коли західні партнери нададуть Україні всю необхідну зброю.

За словам президента, російський терорм можна зупинити тільки на території України. Однак для цього нашим військовим необхідно надати відповідну зброю.

"Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, у нашому небі, у нашому морі… Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах наших партнерів та яку так очікують наші воїни", - сказав він.

Зеленський заявив, що в той час поки західні партнери вагаються чи надавати Україні озброєння - Росія чинить терор.

"Будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірану дронами, своєю артилерією, танками та мінометами. У весь світ знає, як зупинити тих, хто сіє смерть", - підкреслив президент.