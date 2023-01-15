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Грибаускайте считает одной из причин войны РФ против Украины некомпетентность стран НАТО

Фото: Даля Грибаускайте (delfi.lt / Domantas Pipas)
Автор: Владимир Костырин

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что одной из причин широкомасштабной военной агрессии России против Украины является некомпетентность стран НАТО из-за медленной реакции на захватнические действия Кремля в отношении других государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"С начала войны я говорила, что мы не можем смотреть и стоять в стороне и разрешать такому жестокому государству топтать, уничтожать и убивать наших соседей", - подчеркнула Грибаускайте в разговоре с журналистами в Сейме Литвы.

По ее словам, в значительной степени "мы все виноваты в том, что это происходит сейчас".

"И что мы, страны НАТО, так медленно и так недостаточно помогаем в борьбе за эту свободу и за жизнь в Украине", - добавила экспрезидент Литвы.

Грибаускайте неоднократно критически высказалась о слишком медленной реакцию стран Запада на агрессию России.

Ранее сообщалось, что 14 января, после очередной массированной ракетной атаке РФ по городам Украины, президент Владимир Зеленский резко обратился к партнерам, которые колеблются с помощью нашей стране.

Напомним также, что Далю Грибаускайте называют одной из возможных кандидаток на пост генерального секретаря НАТО. Альянс с 2014 года и по нынешнее время возглавляет Йенс Столтенберг, осенью этого года он должен был уйти с этого поста, но его полномочия продлили еще на год (до 30 сентября 2023 года) на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

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НАТОДаля ГрибаускайтеВойна России против Украины