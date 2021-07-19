Столтенберга может сменить Грибаускайте: названы кандидаты на пост генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет пост в сентябре 2022 года. Сейчас в штаб-квартире Североатлантического альянса начались обсуждения кандидатуры на должность генсека НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Ожидается, что преемник Столтенберга будет представлен на саммите лидеров НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета следующего года.

Некоторые чиновники, дипломаты и аналитики говорят, что спустя 72 года Альянса пора назначить первую женщину на высший гражданский пост. Другие говорят, что, учитывая продолжающееся противостояние с Россией, выбор восточноевропейца послужит важным сигналом для Москвы.

В списке потенциальных кандидатов появились три имени: бывшие президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Литвы Даля Грибаускайте, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Преимущество Грабар-Китарович, которая была первой женщиной-президентом Хорватии с 2015 по 2020 год, в том, что она уже работала в штаб-квартире НАТО в качестве помощника генерального секретаря по общественной дипломатии с 2011 по 2014 год.

Бывший президент Хорватии может похвастаться одним из самых впечатляющих резюме среди потенциальных будущих глав НАТО: она занимала посты министра Европы и министра иностранных дел Хорватии. Она сыграла важную роль в успешном принятии страны в ЕС и НАТО. Она также работала послом страны в США с 2008 по 2011 год, что обеспечивает ей прочные связи в Вашингтоне, который будет иметь решающее значение при принятии решения по НАТО.

Некоторые наблюдатели за НАТО говорят, что выбор генерального секретаря из стран Балтии, в частности Дали Грибаускайте, может быть воспринят как слишком враждебное отношение к Москве, в то время как президент США Джо Байден пытается стабилизировать отношения между Россией и Западом.

При этом шансы президента Эстонии Керсти Кальюлайд может увеличить то обстоятельство, что Эстония одна из немногих стран НАТО, которая выполнила требование о выделении двух процентов ВВП на оборону. Исходя из этой логики, удача может улыбнуться и президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Среди других западноевропейских чиновников, которые потенциально могут оказаться в этом списке - премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который сейчас работает над формированием новой правительственной коалиции, и министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, которая ранее исполняла обязанности премьер-министра.