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Грібаускайте вважає однією з причин війни РФ проти України некомпетентність країн НАТО

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Неділя 15 січня 2023 03:40
Грібаускайте вважає однією з причин війни РФ проти України некомпетентність країн НАТО Фото: Даля Грібаускайте (Delfi.lt / Domantas Pipas)
Автор: Володимир Костирін

Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте вважає, що однією з причин широкомасштабної військової агресії Росії проти України є некомпетентність країн НАТО через повільну реакцію на загарбницькі дії Кремля щодо інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Від початку війни я казала, що ми не можемо дивитися і стояти осторонь і дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів", - наголосила Грібаускайте у розмові з журналістами у Сеймі Литви.

За її словами, значною мірою "ми всі винні у тому, що це відбувається зараз".

"І що ми, країни НАТО, так повільно і недостатньо допомагаємо в боротьбі за цю свободу і за життя в Україні", - додала експрезидент Литви.

Грібаускайте неодноразово критично висловилася про надто повільну реакцію країн Заходу на агресію Росії.

Раніше повідомлялося, що 14 січня після чергової масованої ракетної атаки РФ по містах України президент Володимир Зеленський різко звернувся до партнерів, які вагаються з допомогою нашої країни.

Нагадаємо також, що Далю Грібаускайте називають однією з можливих кандидаток на пост генерального секретаря НАТО. Альянс від 2014 року й досі очолює Йєнс Столтенберг, восени цього року він мав піти з цієї посади, але його повноваження продовжили ще на рік (до 30 вересня 2023 року) на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

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