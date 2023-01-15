Грибаускайте считает одной из причин войны РФ против Украины некомпетентность стран НАТО
Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что одной из причин широкомасштабной военной агрессии России против Украины является некомпетентность стран НАТО из-за медленной реакции на захватнические действия Кремля в отношении других государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"С начала войны я говорила, что мы не можем смотреть и стоять в стороне и разрешать такому жестокому государству топтать, уничтожать и убивать наших соседей", - подчеркнула Грибаускайте в разговоре с журналистами в Сейме Литвы.
По ее словам, в значительной степени "мы все виноваты в том, что это происходит сейчас".
"И что мы, страны НАТО, так медленно и так недостаточно помогаем в борьбе за эту свободу и за жизнь в Украине", - добавила экспрезидент Литвы.
Грибаускайте неоднократно критически высказалась о слишком медленной реакцию стран Запада на агрессию России.
Ранее сообщалось, что 14 января, после очередной массированной ракетной атаке РФ по городам Украины, президент Владимир Зеленский резко обратился к партнерам, которые колеблются с помощью нашей стране.
Напомним также, что Далю Грибаускайте называют одной из возможных кандидаток на пост генерального секретаря НАТО. Альянс с 2014 года и по нынешнее время возглавляет Йенс Столтенберг, осенью этого года он должен был уйти с этого поста, но его полномочия продлили еще на год (до 30 сентября 2023 года) на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.
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