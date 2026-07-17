У Греції вигадали виправдання після блокування санкцій проти РФ, - Reuters

В уряді Греції заявили ЗМІ, що будь-який новий пакет санкцій має бути ретельно збалансованим.

На переконання Афін, він повинен не лише максимально посилювати тиск на Москву, а й також мінімізувати "непередбачувані наслідки для європейських підприємств, споживачів і конкурентоспроможності".

Грецькі урядовці вважають, що 21-й пакет може призвести до втрати Європою цілих галузей економіки.

Ба більше, Афіни лякають, що Брюссель поступиться часткою ринку компаніям із країн, що не входять до ЄС.

"Санкції мають підривати економічний потенціал Росії, а не створювати стратегічні переваги для інших за рахунок Європи", - заявив один із інсайдерів.

Нагадаємо, окрім Греції, новий пакет санкцій проти Росії також блокують Болгарія та Австрія.

Через це 15 липня Комітету постійних представників ЄС (Coreper) не вдалося погодити 21-й пакет.

Наразі дискусії продовжуються, а країни-члени вирішили відкласти рішення щодо зниження цінової стелі на російську нафту щонайменше до 23 липня.