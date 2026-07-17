В Греции придумали оправдание после блокирования санкций против РФ, - Reuters

В правительстве Греции заявили СМИ, что любой новый пакет санкций должен быть тщательно сбалансирован.

По убеждению Афин, он должен не только максимально усиливать давление на Москву, но также минимизировать "непредсказуемые последствия для европейских предприятий, потребителей и конкурентоспособности".

Греческие чиновники считают, что 21-й пакет может привести к потере Европой целых отраслей экономики.

Более того, Афины пугают, что Брюссель уступит долю рынка компаниям из стран, которые не входят в ЕС.

"Санкции должны подрывать экономический потенциал России, а не создавать стратегические преимущества для других за счет Европы", - заявил один из инсайдеров.

Напомним, кроме Греции новый пакет санкций против России также блокируют Болгария и Австрия.

Поэтому 15 июля Комитету постоянных представителей ЕС (Coreper) не удалось согласовать 21-й пакет.

Сейчас дискуссии продолжаются, а страны-члены решили отложить решение о снижении ценового потолка на российскую нефть по меньшей мере до 23 июля.