У Греції відреагували на вимогу ЄС і НАТО передати Україні системи ППО

Уряд Греції не вживатиме жодних дій, що можуть поставити під загрозу здатність країни до стримування потенційного ворога. Так Афіни відреагували на інформацію ЗМІ про начебто тиск НАТО і ЄС на країну з вимогою передати системи ППО для України.

Про це заявив прес-секретар грецького уряду Павлос Маринакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За його словами, уряд послідовно спростовував подібні заяви в минулому, і додав, що сьогодні рішуче підтверджує нашу позицію.

"Ми вже надали відчутну допомогу Україні та її народу. Однак, слід підкреслити, що не буде вжито жодних дій - і я підкреслюю це - які могли б навіть віддалено поставити під загрозу здатність нашої країни до стримування або протиповітряної оборони", - заявив Маринакіс на брифінгу в понеділок.

Нагадаємо, 22 квітня видання Financial Times оприлюднило статтю, в якій зазначалося, що під час саміту в Брюсселі минулого тижня європейські лідери начебто особисто закликали прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та його іспанського колегу Педро Санчеса передати Україні системи ППО.