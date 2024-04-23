У Греції відреагували на вимогу ЄС і НАТО передати Україні системи ППО
Уряд Греції не вживатиме жодних дій, що можуть поставити під загрозу здатність країни до стримування потенційного ворога. Так Афіни відреагували на інформацію ЗМІ про начебто тиск НАТО і ЄС на країну з вимогою передати системи ППО для України.
Про це заявив прес-секретар грецького уряду Павлос Маринакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.
За його словами, уряд послідовно спростовував подібні заяви в минулому, і додав, що сьогодні рішуче підтверджує нашу позицію.
"Ми вже надали відчутну допомогу Україні та її народу. Однак, слід підкреслити, що не буде вжито жодних дій - і я підкреслюю це - які могли б навіть віддалено поставити під загрозу здатність нашої країни до стримування або протиповітряної оборони", - заявив Маринакіс на брифінгу в понеділок.
Нагадаємо, 22 квітня видання Financial Times оприлюднило статтю, в якій зазначалося, що під час саміту в Брюсселі минулого тижня європейські лідери начебто особисто закликали прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та його іспанського колегу Педро Санчеса передати Україні системи ППО.
Системи ППО для України
Впродовж останнього місяця російські окупанти суттєво посилили повітряні атаки на міста та критичну інфраструктуру України. Зокрема, Росія масштабно атакує об'єкти енергетики балістичними ракетами, збивати які можуть лише дві системи ППО у світі - американський ЗРК Patriot та французько-італійський SAMP/T.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для повного закриття неба над Україною від російських ракет необхідно 25 систем Patriot.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що партнери можуть надати Україні ще шість батарей Patriot.
Тим часом Київ працює над тим, щоб отримати ще чотири додаткові батареї Patriot від союзників.
А Швеція може передати Україні ЗРК RBS 70 для полегшення тиску на системи Patriot.
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