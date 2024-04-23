В Греции отреагировали на требование ЕС и НАТО передать Украине системы ПВО

Правительство Греции не будет предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу способность страны к сдерживанию потенциального врага. Так Афины отреагировали на информацию СМИ о якобы давлении НАТО и ЕС на страну с требованием передать системы ПВО для Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь греческого правительства Павлос Маринакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

"Мы уже оказали ощутимую помощь Украине и ее народу. Однако, следует подчеркнуть, что не будет предпринято никаких действий - и я подчеркиваю это - которые могли бы даже отдаленно поставить под угрозу способность нашей страны к сдерживанию или противовоздушной обороне", - сказал Маринакис на брифинге в понедельник.

По его словам, правительство последовательно опровергало подобные заявления в прошлом, и добавил, что сегодня решительно подтверждает эту позицию.

Напомним, 22 апреля издание Financial Times обнародовало статью, в которой отмечалось, что во время саммита в Брюсселе на прошлой неделе европейские лидеры якобы лично призвали премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и его испанского коллегу Педро Санчеса передать Украине системы ПВО.