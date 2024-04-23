В Греции отреагировали на требование ЕС и НАТО передать Украине системы ПВО
Правительство Греции не будет предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу способность страны к сдерживанию потенциального врага. Так Афины отреагировали на информацию СМИ о якобы давлении НАТО и ЕС на страну с требованием передать системы ПВО для Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь греческого правительства Павлос Маринакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.
"Мы уже оказали ощутимую помощь Украине и ее народу. Однако, следует подчеркнуть, что не будет предпринято никаких действий - и я подчеркиваю это - которые могли бы даже отдаленно поставить под угрозу способность нашей страны к сдерживанию или противовоздушной обороне", - сказал Маринакис на брифинге в понедельник.
По его словам, правительство последовательно опровергало подобные заявления в прошлом, и добавил, что сегодня решительно подтверждает эту позицию.
Напомним, 22 апреля издание Financial Times обнародовало статью, в которой отмечалось, что во время саммита в Брюсселе на прошлой неделе европейские лидеры якобы лично призвали премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и его испанского коллегу Педро Санчеса передать Украине системы ПВО.
Системы ПВО для Украины
На протяжении последнего месяца российские оккупанты существенно усилили воздушные атаки на города и критическую инфраструктуру Украины. В частности, Россия масштабно атакует объекты энергетики баллистическими ракетами, сбивать которые могут только две системы ПВО в мире - американский ЗРК Patriot и французско-итальянский SAMP/T.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для полного закрытия неба над Украиной от российских ракет необходимо 25 систем Patriot.
Германия решила передать Украине дополнительную систему Patriot. Позже канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что партнеры могут предоставить Киеву еще шесть батарей Patriot.
Тем временем Киев работает над тем, чтобы получить еще четыре дополнительные батареи Patriot от союзников.
А Швеция может передать Украине ЗРК RBS 70 для облегчения давления на системы Patriot.
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