Швеція може передати Україні ЗРК RBS 70 для посилення ППО

Швеція може надати Україні зенітно-ракетні комплекси RBS 70. Це могло б полегшити тиск на системи Patriot. З такою заявою виступив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 канал .

Також він додав, що Швеція розглядає можливість фінансування закупівлі систем ППО.

"Зараз ми зосереджені на фінансовому внеску, а також, можливо, на передачи RBS 70, тому що це могло б полегшити деякий тиск на системи Patriot", - сказав Йонсон

Швеція надасть Україні RBS 70

За словами очільника міноборони Швеції, Україна потребує більше артилерійських снарядів, а також нових систем для захисту неба.

RBS 70 – переносний зенітний ракетний комплекс ближнього радіуса дії. Пристрій командно-керований, управління ракетою відбувається лазером. Його ключова перевага – можливість ефективно працювати в умовах протидії термічними пастками або засобами РЕБ.



