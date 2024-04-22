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Швеція може передати Україні ЗРК RBS 70 для посилення ППО

Понеділок 22 квітня 2024 21:45
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Швеція може передати Україні ЗРК RBS 70 для посилення ППО Фото: міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Швеція може надати Україні зенітно-ракетні комплекси RBS 70. Це могло б полегшити тиск на системи Patriot. З такою заявою виступив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 канал.

Також він додав, що Швеція розглядає можливість фінансування закупівлі систем ППО.

"Зараз ми зосереджені на фінансовому внеску, а також, можливо, на передачи RBS 70, тому що це могло б полегшити деякий тиск на системи Patriot", - сказав Йонсон

Швеція надасть Україні RBS 70

За словами очільника міноборони Швеції, Україна потребує більше артилерійських снарядів, а також нових систем для захисту неба.

RBS 70 – переносний зенітний ракетний комплекс ближнього радіуса дії. Пристрій командно-керований, управління ракетою відбувається лазером. Його ключова перевага – можливість ефективно працювати в умовах протидії термічними пастками або засобами РЕБ.


Швеція надасть Україні системи ППО

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що Україна зараз перебуває в надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону країни. Мова йде про передачу систем ППО Patriot.

Також, Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T.

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Швеція ППО
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