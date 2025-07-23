У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа: влада евакуює села

У вівторок, 22 липня у горах біля грецького міста Коринф спалахнула велика лісова пожежа, що змусило місцеву владу розпочати евакуацію кількох населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Пожежа охопила густий сосновий ліс і швидко поширилася через спекотну погоду та складний рельєф.
За даними пожежної служби, з вогнем борються понад 180 пожежників, задіяно 15 літаків та 12 гелікоптерів.
Станом на вечір вівторка повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило, але ситуація залишається напруженою.
Температура в багатьох регіонах країни сягнула позначки 40°C, створюючи особливо складні умови для ліквідації пожеж. Вогонь активно поширюється, а задимлення ускладнює роботу авіації.
Того ж дня поблизу Афін пожежний гелікоптер впав у море під час забору води для гасіння іншої масштабної пожежі. Троє членів екіпажу були врятовані й доправлені до лікарні.
Греція щороку потерпає від масштабних лісових пожеж у літній період. Цього року пожежна служба вже зафіксувала десятки займань у різних регіонах країни.
Через зміну клімату та посуху сезон став ще більш небезпечним.
Найтрагічнішою в новітній історії залишається пожежа 2018 року у приморському містечку Маті, коли понад 100 людей загинули, намагаючись утекти від вогню. Деякі потонули, тікаючи у відкрите море.
7 січня у низці районів Лос-Анджелеса одночасно спалахнули шість пожеж. За кілька днів площа займання зросла до понад 36 тисячі акрів.
8 січня у штаті Каліфорнія було оголошено надзвичайний стан. Байден скасував візит до Італії через необхідність керувати рятувальними роботами.
Лише за ніч на суботу, 11 січня, пожежа поширилася ще на 1000 акрів.
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