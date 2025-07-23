В Греции вспыхнул масштабный лесной пожар: власти эвакуируют села

Пожар охватил густой сосновый лес и быстро распространился из-за жаркой погоды и сложного рельефа.

Что известно

По данным пожарной службы, с огнем борются более 180 пожарных, задействовано 15 самолетов и 12 вертолетов.

По состоянию на вечер вторника сообщений о погибших или пострадавших не поступало, но ситуация остается напряженной.

Температура во многих регионах страны достигла отметки 40°C, создавая особенно сложные условия для ликвидации пожаров. Огонь активно распространяется, а задымление затрудняет работу авиации.

Инцидент с пожарным вертолетом

В тот же день вблизи Афин пожарный вертолет упал в море во время забора воды для тушения другого масштабного пожара. Трое членов экипажа были спасены и доставлены в больницу.

Греция ежегодно страдает от масштабных лесных пожаров в летний период. В этом году пожарная служба уже зафиксировала десятки воз гораний в разных регионах страны.

Из-за изменения климата и засухи сезон стал еще более опасным.

Самым трагическим в новейшей истории остается пожар 2018 года в приморском городке Мати, когда более 100 человек погибли, пытаясь убежать от огня. Некоторые утонули, убегая в открытое море.