У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа: влада евакуює села

У вівторок, 22 липня у горах біля грецького міста Коринф спалахнула велика лісова пожежа, що змусило місцеву владу розпочати евакуацію кількох населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Пожежа охопила густий сосновий ліс і швидко поширилася через спекотну погоду та складний рельєф.

Що відомо

За даними пожежної служби, з вогнем борються понад 180 пожежників, задіяно 15 літаків та 12 гелікоптерів.

Станом на вечір вівторка повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило, але ситуація залишається напруженою.

Температура в багатьох регіонах країни сягнула позначки 40°C, створюючи особливо складні умови для ліквідації пожеж. Вогонь активно поширюється, а задимлення ускладнює роботу авіації.

Інцидент з пожежним гелікоптером

Того ж дня поблизу Афін пожежний гелікоптер впав у море під час забору води для гасіння іншої масштабної пожежі. Троє членів екіпажу були врятовані й доправлені до лікарні.

Греція щороку потерпає від масштабних лісових пожеж у літній період. Цього року пожежна служба вже зафіксувала десятки займань у різних регіонах країни.

Через зміну клімату та посуху сезон став ще більш небезпечним.

Найтрагічнішою в новітній історії залишається пожежа 2018 року у приморському містечку Маті, коли понад 100 людей загинули, намагаючись утекти від вогню. Деякі потонули, тікаючи у відкрите море.