У Греції через технічний збій тимчасово зупинили авіарейси

У Греції сталися перебої в роботі авіасполучення через проблеми з радіочастотами, на яких здійснюється управління повітряним рухом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.
За даними видання, інформація про збій з’явилася наприкінці ранку. Попередньо йдеться про відмову радіочастот диспетчерського центру управління авіарухом поблизу Афін. Саме цей центр відіграє ключову роль у комунікації з пілотами всіх літаків, що входять у повітряний простір країни.
У зв’язку з інцидентом влада тимчасово призупинила відправлення рейсів з грецьких аеропортів та зосередилася на безпечній посадці літаків, які вже перебували у повітрі. Частину пасажирів рейсів, що готувалися до вильоту, висадили з літаків і попросили очікувати подальших повідомлень.
Близько 13:00 за місцевим часом було оголошено про часткове усунення проблеми та поступове відновлення відправлення затриманих рейсів.
Причини технічного збою наразі не встановлені, відповідні служби проводять розслідування.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над північною частиною Європи фіксуються збої сигналу GPS. Ймовірною причиною називали використання Росією бази радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні.
Згодом фіксувався дуже високий рівень глушіння GPS у північній та східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь. Ба більше в Естонії заявили, що за збої сигналу GPS у регіоні Балтійського моря відповідальна Росія.