В Греції арештували начальника станції після зіткнення потягів

Внаслідок зіткнення потягів у Греції, згідно з останніми даними, загинули щонайменше 36 осіб. Поліція заарештувала 59-річного начальника станции.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Ще дві людини були затримані для допиту.

За словами представника поліції, начальника станції, неподалік якої сталась залізнична катастрофа, було затримано. Звинувачення будуть оголошені найближчим часом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські дипломати наразі перевіряють інформацію про те, чи є українці серед постраждалих внаслідок зіткнення потягів у Греції.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Греції через трагедію, яка сталась сьогодні.

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