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В Греции арестовали начальника станции после столкновения поездов

Фото: в Греции арестовали начальника станции после столкновения поездов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В результате столкновения поездов в Греции, согласно последним данным, погибли по меньшей мере 36 человек. Полиция арестовала 59-летнего начальника станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам представителя полиции, начальник станции, возле которой произошла железнодорожная катастрофа, был задержан. Обвинения будут объявлены в ближайшее время.

Еще два человека были задержаны для допроса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские дипломаты проверяют информацию о том, есть ли украинцы среди пострадавших в результате столкновения поездов в Греции.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Греции из-за произошедшей сегодня трагедии.

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Греция