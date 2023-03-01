В Греции арестовали начальника станции после столкновения поездов

В результате столкновения поездов в Греции, согласно последним данным, погибли по меньшей мере 36 человек. Полиция арестовала 59-летнего начальника станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По словам представителя полиции, начальник станции, возле которой произошла железнодорожная катастрофа, был задержан. Обвинения будут объявлены в ближайшее время.

Еще два человека были задержаны для допроса.