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В Греції арештували начальника станції після зіткнення потягів

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Середа 01 березня 2023 14:34
В Греції арештували начальника станції після зіткнення потягів Фото: в Греції арештували начальника станції після зіткнення потягів (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок зіткнення потягів у Греції, згідно з останніми даними, загинули щонайменше 36 осіб. Поліція заарештувала 59-річного начальника станции.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами представника поліції, начальника станції, неподалік якої сталась залізнична катастрофа, було затримано. Звинувачення будуть оголошені найближчим часом.

Ще дві людини були затримані для допиту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські дипломати наразі перевіряють інформацію про те, чи є українці серед постраждалих внаслідок зіткнення потягів у Греції.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Греції через трагедію, яка сталась сьогодні.

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