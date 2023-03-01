В Греции арестовали начальника станции после столкновения поездов
В результате столкновения поездов в Греции, согласно последним данным, погибли по меньшей мере 36 человек. Полиция арестовала 59-летнего начальника станции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По словам представителя полиции, начальник станции, возле которой произошла железнодорожная катастрофа, был задержан. Обвинения будут объявлены в ближайшее время.
Еще два человека были задержаны для допроса.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские дипломаты проверяют информацию о том, есть ли украинцы среди пострадавших в результате столкновения поездов в Греции.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Греции из-за произошедшей сегодня трагедии.
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