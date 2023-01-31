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Греция не сможет предоставить Украине танки Leopard: премьер назвал причину

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Вторник 31 января 2023 19:11
Греция не сможет предоставить Украине танки Leopard: премьер назвал причину Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Греция не сможет поставлять танки Leopard Украине из-за напряженных отношений с Турцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса японскому изданию Nikkei Asia.

"Мы не можем предоставить танки Leopard 2 по той простой причине, что они необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", - сказал Мицотакис.

Он отметил, что отношения между Грецией и Турцией в очередной раз обострились из-за давнего спора о принадлежности территорий в Эгейском море.

Как известно, Греция имеет больше танков Leopard, чем любая другая европейская страна: около 350 Leopard 2 и 500 Leopard 1.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Греция готова отказаться от немецких БМП Marder в пользу Украины.

Также ранее мы писали, что недавно главы минобороны Греции и Германии Николаос Панайотопулос и Кристин Ламбрехт обсудили ход поставок Грецией бронированных машин пехоты БМП-1 с заменой их на немецкие бронированные машины Marder.

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