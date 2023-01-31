Греция не сможет предоставить Украине танки Leopard: премьер назвал причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса японскому изданию Nikkei Asia .

"Мы не можем предоставить танки Leopard 2 по той простой причине, что они необходимы для нашей собственной оборонной стратегии", - сказал Мицотакис.

Он отметил, что отношения между Грецией и Турцией в очередной раз обострились из-за давнего спора о принадлежности территорий в Эгейском море.

Как известно, Греция имеет больше танков Leopard, чем любая другая европейская страна: около 350 Leopard 2 и 500 Leopard 1.