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Міністри оборони Греції та Німеччини обговорили передачу Україні БМП

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Афіни, Понеділок 09 січня 2023 23:30
Міністри оборони Греції та Німеччини обговорили передачу Україні БМП Фото: міністри оборони Греції та Німеччини обговорили передачу Україні БМП (armyinform)
Автор: Артур Родивилов

Глави міноборони Греції та Німеччини Ніколаос Панайотопулос та Крістін Ламбрехт обговорили хід постачання Грецією броньованих машин піхоти БМП-1 Україні із заміною їх на німецькі броньовані машини Marder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Греції.

Також сторони обговорили подальше зміцнення двосторонньої оборонної співпраці та розвиток подій в Україні.

"Обговорювалися питання, пов'язані з виконанням угоди про постачання нашою країною бойових броньованих машин БМП-1 Україні із заміною їх на бойові броньовані машини Marder німецького виробництва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в рамках "кільцевого обміну" технікою Німеччина пообіцяла поставити Греції 40 сучасних БМП Marder, щоб та, своєю чергою, передала Україні бойові машини піхоти старішого зразка.

Як повідомляло видання Bild, Афіни готові почекати із постачанням німецьких БМП, якщо Берлін планує спочатку відправити їх Києву. У рамках "кільцевого обміну" технікою з Німеччиною Греція передала Україні навіть більше машин, ніж обумовлено умовами контракту - 20 замість 14.

Раніше стало відомо, що Німеччина має намір передати Україні свої БМП Marder та батарею Patriot.

Також раніше ми повідомляли, коли і скільки БМП Marder Німеччина може передати Україні.

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