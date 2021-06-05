Греция запретила белорусским авиакомпаниям входить в свое воздушное пространство

Управление гражданской авиации Греции объявило о запрете белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны. Также авиакомпаниям Беларуси запрещено осуществлять посадку в греческих аэропортах.

Кроме того, греческие авиакомпании должны избегать полетов в РПИ (Район полетной информации, - ред.) Беларуси.

"НОТАМ, который действует до 5 июля 2021 года, следует за решением Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты в воздушное пространство ЕС или приземляться в его аэропортах. Авиакомпаниям Евросоюза рекомендуется избегать воздушного пространства Беларуси", - говорится в сообщении.

При этом запрет не будет касаться случаев вынужденной посадки или вынужденного пролета по воздуху, а также в случае гуманитарных рейсов.