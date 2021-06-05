Греція заборонила білоруським авіакомпаніям входити в свій повітряний простір

Управління цивільної авіації Греції оголосило про заборону білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір країни. Також авіакомпаніям Білорусі заборонено здійснювати посадку в грецьких аеропортах.

Про це повідомляє Euronews .

Крім того, Грецькі авіакомпанії повинні уникати польотів в РПІ (Район польотної інформації, - ред.) Білорусі.

"НОТАМ, який діє до 5 липня 2021 року, слід за рішенням Євросоюзу заборонити білоруським авіакомпаніям здійснювати польоти в повітряний простір ЄС або приземлятися в його аеропортах. Авіакомпаніям Євросоюзу рекомендується уникати повітряного простору Білорусі", - йдеться в повідомленні.

При цьому заборона не стосуватиметься випадків вимушеної посадки або вимушеного прольоту по повітрю, а також у разі гуманітарних рейсів.