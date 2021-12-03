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Греция сократила срок бустерной прививки от COVID до каждых 3 месяцев

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Греции из-за выявления нового штамма "Омикрон" сокращают срок введения бустерных доз. Вместо дополнительной прививки через полгода, ее будут делать каждые 3 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, сократить с полугода до трех месяцев срок введения бустерной дозы вакцины от коронавируса принял решение Национальный комитет по вакцинации в Греции. Как отметил представитель министерства здравоохранения страны Мариос Фемистоклеус, решение принято в связи с выявлением штамма "Омикрон" на одном из греческих островов.

Отмечается, что третью дозу вакцины рекомендовано делать всем гражданам страны старше 18 лет. По словам Фемистоклеуса, в стране достаточно препаратов и запись на третью прививку начинается с сегодняшнего дня.

Представитель Минздрава добавил, что в декабре планируется сделать 3 млн прививок, а записаны на вакцинацию только 1,5 млн человек.

Агентство отмечает, что в четверг, 2 декабря, в Греции был выявлен первый случай штаммом коронавируса "Омикрон" у гражданина страны на острове Крит.

Напомним, ранее суд в Греции признал обязательную вакцинацию от коронавируса соответствующей конституции страны.

Отметим, власти Греции постановили отстранять с 1 сентября от работы без сохранения зарплаты работников медицинских учреждений, которые не вакцинировались от коронавируса или не имеет справки о перенесенном COVID.

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ГрецияКоронавирусВакцинация