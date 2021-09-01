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В Греции завтра начнут отстранять от работы непривитых медиков

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Греция, Среда 01 сентября 2021 11:52
В Греции завтра начнут отстранять от работы непривитых медиков Фото: в Греции завтра начнут отстранять от работы непривитых медиков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Греции работников медицинских учреждений начнут отстранять от работы в среду, 2 сентября. Тех, кто может остаться без своих рабочих мест, насчитывается до 10 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как заявили в Министерстве здравоохранения Греции, сегодня последний день когда медики могут получить прививку от коронавируса, чтобы не быть отстраненными от работы.

Исключение составят лишь те, кто уже получил вакцину от COVID-19 или те, кто переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

Между тем, в больницах уже готовят схемы замены работников, чтобы не столкнуться с нехваткой персонала с началом действия новых требований.

По последним данным, более 90% врачей и 80% медсестер были вакцинированы против COVID-19. В то время как для немедицинского персонала учреждений здравоохранения эти цифры существенно ниже.

Напомним, недавно в Греции сотни медработников вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации от COVID-19.

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Греция Вакцина от коронавируса
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