Суд в Греции признал обязательную вакцинацию от коронавируса соответствующей конституции

Высший административный суд Греции признал обязательную вакцинацию работников ряда сфер от коронавируса соответствующей Конституции страны. Правительство может на законном основании требовать от медиков и других сотрудников сделать прививки от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National Herald .

Как отмечает издание, в решении суда говорится, что обязательная вакцинация от коронавируса не нарушает Конституцию страны. В отношении медицинских работников, которые по решению правительства, должны в обязательном порядке сделать прививки, суд постановил, что вакцинация - их конституционная обязанность продемонстрировать социальную солидарность.

Суд также отклонил все иски с требованием об аннулировании решений министерств об обязательной вакцинации работников, в том числе пожарных, врачей и медсестер.