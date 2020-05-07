Греция позволит посещать древние памятники с 18 мая

Греция из-за смегчения карантинных ограничений позволит посещать древние памятники с 18 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Сообщается, что музеи распахнут двери для посетителей в середине июня, а спектакли под открытым небом возобновятся в середине июля, но в то же время необходимым условием будет соблюдение правил по дистанции и противоэпидемической безопасности.

"Простояв два месяца без посетителей, древние памятники Греции, в том числе Акропольський холм, что возвышается над Афинами, снова откроются для гостей 18 мая", - говорится в сообщении.

Напомним, в Греции под Афинами ввели комендантский час после "антикарантинних" столкновений с полицией. С 7 мая на главной площади вводится комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Также будет запрещено распивать алкогольные напитки на улице.

Как сообщало РБК-Украина, в Греции в ночь на среду в пригороде Афин произошли столкновения из-за массовых нарушений карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Ночью почти 400 молодых людей собрались на вечеринку в поселке Ая-Параскеви, несмотря на карантин в стране. Молодежь выпивала, а увидев приезд правоохранителей, начали бросать в них бутылки и камни.

Ранее сообщалось, в Греции выступили с инициативой ввести так называемые "паспорта здоровья" для туристов. Под "паспортом здоровья" имеется в виду документ, который подтверждает отсутствие коронавируса в организме.

Добавим, что в Греции зафиксировано 2663 случаи коронавируса.