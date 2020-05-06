В Украине могут ввести "паспорта здоровья"

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Если ВОЗ рекомендует введение таких документов, Украина это поддержит

Украина готова ввести так называемые "паспорта здоровья", подтверждающие отсутствие коронавируса в организме, если они будут рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.

По ее словам, на сегодняшний день такой практики официально нет ни в одной стране, поскольку процедура создания и выдачи документа еще не разработана. Однако, если ВОЗ рекомендует введение таких документов, Украина это поддержит.

"Если это будет введено в мире и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, это будет введено также и в Украине. Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет", - отметила Олеськив.

Под "паспортом здоровья" имеется ввиду документ, который подтверждает отсутствие коронавируса в организме. Предполагается, что такие паспорта могут быть использованы в качестве дополнительного документа при посещении другой страны.

Ранее с инициативой ввести "паспорта здоровья" для туристов выступили в Греции.

Напомним, власти Греции надеются на старт туристического сезона уже в июле. При этом Греция ожидает, что сезон-2020 буде намного хуже предыдущих из-за опасений людей путешествовать на фоне пандемии.

Также РБК-Украина сообщало, что работу отелей для туристов начали возобновлять в Египте. Турция рассчитывает на восстановление туристического потока с августа.