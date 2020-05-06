В Греции произошли столкновения из-за массового нарушения карантина

Фото: столкновения в Греции (kathimerini.gr)

Несколько сотен человек собрались на площади, несмотря на карантинные ограничения

В Греции в ночь на среду в пригороде Афин произошли столкновения из-за массового нарушения карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Kathimerini.

По данным агентства, ночью почти 400 молодых людей собрались на вечеринку в поселке Ая-Параскеви, несмотря на карантин в стране. Молодежь выпивала, а увидев приезд правоохранителей, начала бросать в них бутылки и камни.

Для прекращения массового правонарушения полиция применила силу. Задержаний и арестов не проводили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бельгии решили снова ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Вторая фраза смягчений карантина начнется 11 мая. С понедельника в стране позволят уличную торговлю.

Также РБК-Украина писало, что темпы распространения коронавируса в Германии существенно замедлились. Меркель заявила, что Германия преодолела первую стадию пандемии коронавируса. Уменьшение прироста новых случаев позволило отследить цепочки заражений.

Добавим, сегодня испанский Конгресс рассмотрит просьбу правительства относительно продления действия чрезвычайного положения в стране. Правительство предлагает продлить чрезвычайное положение до 15 мая.