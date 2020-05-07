Греція дозволить відвідувати стародавні пам’ятки з 18 травня

Греція через пом'якшення карантинних обмежень дозволить відвідувати стародавні пам’ятки з 18 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Зазначається, що музеї відчинять двері для відвідувачів у середині червня, а вистави просто неба відновляться в середині липня, але водночас необхідною умовою буде дотримання правил щодо дистанції та протиепідемічної безпеки.

"Простоявши два місяці без відвідувачів, стародавні пам'ятки Греції, у тому числі Акропольський пагорб, що височіє над Афінами, знову відкриються для гостей 18 травня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Греції під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією. З 7 травня на головній площі запроваджується комендантська година з 9 вечора до 6 ранку. Також буде заборонено розпивати алкогольні напої на вулиці.

Як повідомляло РБК-Україна, у Греції в ніч на середу в передмісті Афін сталися сутички через масове порушення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Вночі майже 400 молодих людей зібралися на вечірку у селищі Ая-Параскеві, попри карантин у країні. Молодь випивала, а побачивши приїзд правоохоронців, почали кидати у них пляшки та каміння.

Раніше повідомлялося, у Греції виступили з ініціативою ввести так звані "паспорта здоров'я" для туристів. Під "паспортом здоров'я" мається на увазі документ, який підтверджує відсутність коронавірусу в організмі.

Додамо, що у Греції зафіксовано 2663 випадки коронавірусу.