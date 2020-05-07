Под Афинами ввели комендантский час из-за "антикарантинных" столкновений

Фото: столкновения в Греции (kathimerini.gr)

С 7 мая на главной площади вводится комендантский час с 9 вечера до 6 утра

В Греции под Афинами ввели комендантский час после "антикарантинных" стычек с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

Сообщается, что в поселке Ая-Параскеви в северном пригороде Афин ввели комендантский час после столкновений между полицией и сотнями молодых людей, которые захотели отдыхать компаниями, несмотря на эпидемию.

"С 7 мая на главной площади вводится комендантский час с 9 вечера до 6 утра", - говорит заместитель министра по гражданской защите Никос Хардалиас.

Также будет запрещено распивать алкогольные напитки на улице.

По словам Хардалиаса, беспорядки, которые произошли на площади - это серьезнее, чем обычные граждане, которые захотели отдохнуть.

Напомним, в Греции в ночь на среду в пригороде Афин произошли столкновения из-за массовых нарушений карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Ночью почти 400 молодых людей собрались на вечеринку в поселке Ая-Параскеви, несмотря на карантин в стране. Молодежь выпивала, а увидев приезд правоохранителей, начали бросать в них бутылки и камни.

Как сообщало РБК-Украина, в Греции выступили с инициативой ввести так называемые "паспорта здоровья" для туристов. Под "паспортом здоровья" имеется в виду документ, который подтверждает отсутствие коронавируса в организме.

Сейчас в Греции зафиксировано 2663 случаи коронавируса. За минувшие сутки заболел 21 грек.