Греция отзывает своего посла в РФ

Андреаса Фриганаса могут заменить на другого посла

Греция приняла решение об отзыве своего посла Андреаса Фриганаса из Российской Федерации (РФ). Об этом сообщили СМИ страны со ссылкой на источники, передает Dikaiologitika.

Отмечается, что объявление об отзыве из России Андреас Фриганас получил в пятницу, 10 августа. На место Фриганса назначат другого посла.

В то же время издание Madata со ссылкой на источники в МИД Греции отрицает возращение посла. По словам собеседника издания, этого решения не было.

Напомним, министр иностранных дел Греции Никос Котзиас упрекнул Россию за попытку подорвать соглашение с Македонией о переименовании. В начале июля Афины выдворили двух российских дипломатов за попытку взорвать знаковое соглашение. В частности, Греция обвинила россиян в спонсировании протестующих, которые выступали против соглашения с Македонией.

Добавим, что 6 августа Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало посла Греции и сообщило ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов.