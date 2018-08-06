РФ решила выслать греческих дипломатов

Также РФ сообщила ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) вызвало посла Греции и сообщило ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"6 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, которая информирует о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, что Греция выслала двух российских дипломатов из-за угрозы нацбезопасности.

Греческая власть обвиняла дипломатов в попытках вмешательства во внутренние дела страны. Кроме того, их подозревают в незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность.

Добавим, что ранее администрация президента США Дональда Трампа решила выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле.

Как сообщалось, из США будут высланы 12 российских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников посольства России в Вашингтоне из-за "тайных операции разведки, которые подрывают национальную безопасность США".