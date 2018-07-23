Глава МИД Греции упрекает РФ за подрыв национальных интересов

Греция обвинила россиян в спонсировании протестующих, которые выступали против соглашения с Македонией

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас упрекнул Россию за попытку подорвать соглашение с Македонией о переименовании. Об этом сообщает EUobserver.

Сообщается, что в начале июля Афины выдворили двух российских дипломатов за попытку взорвать знаковое соглашение. В частности, Греция обвинила россиян в спонсировании протестующих, которые выступали против соглашения с Македонией.

"Россия должна понять, что она не может не уважать национальные интересы другого государства на том основании, что считает себя сильнее", - сказал Котзиас в интервью этими выходными.

В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "безумное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.

Напомним, что премьер Македонии Зоран Заев заявил, что связанный с РФ, греческий бизнесмен тратит деньги на подготовку насильственных провокаций по случаю референдума относительно изменения названия страны.

11 июля Греция выслала двух российских дипломатов из-за угрозы нацбезопасности.