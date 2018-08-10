Греція відкликає свого посла в РФ

Андреаса Фріганаса можуть замінити на іншого посла

Греція прийняла рішення про відкликання свого посла Андреаса Фріганаса з Російської Федерації (РФ). Про це повідомили грецькі ЗМІ з посиланням на джерела, передає Dikaiologitika.

Зазначається, що оголошення про відкликання з Росії Андреас Фріганас отримав у п'ятницю, 10 серпня. На місце Фріганса призначать іншого посла.

У той же час видання Madata з посиланням на джерела в МЗС Греції заперечує повернення посла. За словами співрозмовника видання, цього рішення не було.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас дорікнув Росії за спробу підірвати угоду з Македонією про перейменування. На початку липня Афіни видворили двох російських дипломатів за спробу підірвати знакову угоду. Зокрема, Греція звинуватила росіян у спонсоруванні протестувальників, які виступали проти угоди з Македонією.

Додамо, що 6 серпня Міністерство закордонних справ Російської Федерації викликало посла Греції і повідомило йому про дзеркальні заходи у відповідь на висилку Афінами російських дипломатів.