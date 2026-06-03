Греція офіційно звернулася до України через "загублений дрон": що просить

Греція офіційно направила Україні дипломатичний протест через морський дрон, який знайшли рибалки біля острова Лефкада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Міністерства закордонних справ Греції Лану Зохіу, якого цитує Kathimerini.
У дипломатичному протесті Афіни виклали позицію. Головні тези:
РБК-Україна звернулося за коментарем до МЗС України, але на час публікації не отримало відповіді.
Греція висловила "рішучу незгоду" з появою дрона у своїх територіальних водах. Афіни вимагають від Києва утриматися від подібних дій у майбутньому та вивести з Середземного моря всі безпілотники цього типу, що залишилися.
Як повідомляло РБК-Україна, після виявлення дрона міністр оборони Греції Нікос Дендіас назвав інцидент "надзвичайно серйозною проблемою" і заявив, що апарат загрожує свободі та безпеці судноплавства у Середземному морі. Спочатку Україна заявила, що не має жодної інформації про приналежність знайденого дрона.
Виробник дронів Magura - компанія Uforce - відкинула причетність до знахідки: за її словами, дизайн і характеристики апарата не збігаються з їхньою продукцією, а моделі Magura V3 взагалі не існує.
Як повідомляло РБК-Україна, згодом Афіни посилили тиск - Дендіас публічно зажадав від України вибачень і гарантій того, що подібне більше не повториться в регіоні.