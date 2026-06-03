UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Греція офіційно звернулася до України через "загублений дрон": що просить

15:25 03.06.2026 Ср
2 хв
Що Афіни тепер вимагають від України?
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: дрон Magura V3 (Віталій Носач РБК-Україна)

Греція офіційно направила Україні дипломатичний протест через морський дрон, який знайшли рибалки біля острова Лефкада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Міністерства закордонних справ Греції Лану Зохіу, якого цитує Kathimerini.

Що Греція написала в демарші

У дипломатичному протесті Афіни виклали позицію. Головні тези:

  • "Безпілотне надводне судно, виявлене в грецьких територіальних водах, серйозно загрожувало морському судноплавству та могло спричинити жертви серед мирних громадян. Воно також могло завдати незліченні збитки навколишньому середовищу".
  • "Перенесення військових операцій до Середземномор'я, на велику відстань від фактичного фронту війни, ставить під загрозу нашу національну безпеку, а наша національна економіка зазнає вирішального удару".
  • "Право України на самооборону не може виправдати такі дії".

РБК-Україна звернулося за коментарем до МЗС України, але на час публікації не отримало відповіді.

Що вимагають Афіни

Греція висловила "рішучу незгоду" з появою дрона у своїх територіальних водах. Афіни вимагають від Києва утриматися від подібних дій у майбутньому та вивести з Середземного моря всі безпілотники цього типу, що залишилися.

Як повідомляло РБК-Україна, після виявлення дрона міністр оборони Греції Нікос Дендіас назвав інцидент "надзвичайно серйозною проблемою" і заявив, що апарат загрожує свободі та безпеці судноплавства у Середземному морі. Спочатку Україна заявила, що не має жодної інформації про приналежність знайденого дрона.

Виробник дронів Magura - компанія Uforce - відкинула причетність до знахідки: за її словами, дизайн і характеристики апарата не збігаються з їхньою продукцією, а моделі Magura V3 взагалі не існує.

Як повідомляло РБК-Україна, згодом Афіни посилили тиск - Дендіас публічно зажадав від України вибачень і гарантій того, що подібне більше не повториться в регіоні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Греція