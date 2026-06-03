Греція офіційно звернулася до України через "загублений дрон": що просить

Що Греція написала в демарші

У дипломатичному протесті Афіни виклали позицію. Головні тези:

"Безпілотне надводне судно, виявлене в грецьких територіальних водах, серйозно загрожувало морському судноплавству та могло спричинити жертви серед мирних громадян. Воно також могло завдати незліченні збитки навколишньому середовищу".

"Перенесення військових операцій до Середземномор'я, на велику відстань від фактичного фронту війни, ставить під загрозу нашу національну безпеку, а наша національна економіка зазнає вирішального удару".

"Право України на самооборону не може виправдати такі дії".

РБК-Україна звернулося за коментарем до МЗС України, але на час публікації не отримало відповіді.

Що вимагають Афіни

Греція висловила "рішучу незгоду" з появою дрона у своїх територіальних водах. Афіни вимагають від Києва утриматися від подібних дій у майбутньому та вивести з Середземного моря всі безпілотники цього типу, що залишилися.