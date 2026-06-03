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Греция официально обратилась к Украине из-за "потерянного дрона": что просит

15:25 03.06.2026 Ср
2 мин
Что Афины теперь требуют от Украины?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: дрон Magura V3 (Виталий Носач РБК-Украина)

Греция официально направила Украине дипломатический протест из-за морского дрона, который нашли рыбаки возле острова Лефкада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Греции Лану Зохиу, которого цитирует Kathimerini.

Что Греция написала в демарше

В дипломатическом протесте Афины изложили позицию. Главные тезисы:

  • "Беспилотное надводное судно, обнаруженное в греческих территориальных водах, серьезно угрожало морскому судоходству и могло повлечь жертвы среди мирных граждан. Оно также могло нанести бесчисленный ущерб окружающей среде".
  • "Перенос военных операций в Средиземноморье, на большое расстояние от фактического фронта войны, ставит под угрозу нашу национальную безопасность, а наша национальная экономика подвергнется решающему удару".
  • "Право Украины на самооборону не может оправдать такие действия".

РБК-Украина обратилось за комментарием в МИД Украины, но на время публикации не получило ответа.

Что требуют Афины

Греция выразила "решительное несогласие" с появлением дрона в своих территориальных водах. Афины требуют от Киева воздержаться от подобных действий в будущем и вывести из Средиземного моря все оставшиеся беспилотники этого типа.

Как сообщало РБК-Украина, после обнаружения дрона министр обороны Греции Никос Дендиас назвал инцидент "чрезвычайно серьезной проблемой" и заявил, что аппарат угрожает свободе и безопасности судоходства в Средиземном море. Сначала Украина заявила, что не имеет никакой информации о принадлежности найденного дрона.

Производитель дронов Magura - компания Uforce - отвергла причастность к находке: по ее словам, дизайн и характеристики аппарата не совпадают с их продукцией, а модели Magura V3 вообще не существует.

Как сообщало РБК-Украина, впоследствии Афины усилили давление - Дендиас публично потребовал от Украины извинений и гарантий того, что подобное больше не повторится в регионе.

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