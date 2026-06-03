Греция официально обратилась к Украине из-за "потерянного дрона": что просит

Греция официально направила Украине дипломатический протест из-за морского дрона, который нашли рыбаки возле острова Лефкада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Греции Лану Зохиу, которого цитирует Kathimerini.
В дипломатическом протесте Афины изложили позицию. Главные тезисы:
РБК-Украина обратилось за комментарием в МИД Украины, но на время публикации не получило ответа.
Греция выразила "решительное несогласие" с появлением дрона в своих территориальных водах. Афины требуют от Киева воздержаться от подобных действий в будущем и вывести из Средиземного моря все оставшиеся беспилотники этого типа.
Как сообщало РБК-Украина, после обнаружения дрона министр обороны Греции Никос Дендиас назвал инцидент "чрезвычайно серьезной проблемой" и заявил, что аппарат угрожает свободе и безопасности судоходства в Средиземном море. Сначала Украина заявила, что не имеет никакой информации о принадлежности найденного дрона.
Производитель дронов Magura - компания Uforce - отвергла причастность к находке: по ее словам, дизайн и характеристики аппарата не совпадают с их продукцией, а модели Magura V3 вообще не существует.
Как сообщало РБК-Украина, впоследствии Афины усилили давление - Дендиас публично потребовал от Украины извинений и гарантий того, что подобное больше не повторится в регионе.