Греция официально обратилась к Украине из-за "потерянного дрона": что просит

Как сообщало РБК-Украина, после обнаружения дрона министр обороны Греции Никос Дендиас назвал инцидент "чрезвычайно серьезной проблемой" и заявил, что аппарат угрожает свободе и безопасности судоходства в Средиземном море. Сначала Украина заявила, что не имеет никакой информации о принадлежности найденного дрона.

Производитель дронов Magura - компания Uforce - отвергла причастность к находке: по ее словам, дизайн и характеристики аппарата не совпадают с их продукцией, а модели Magura V3 вообще не существует.

Как сообщало РБК-Украина, впоследствии Афины усилили давление - Дендиас публично потребовал от Украины извинений и гарантий того, что подобное больше не повторится в регионе.