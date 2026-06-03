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Греція офіційно звернулася до України через "загублений дрон": що просить

15:25 03.06.2026 Ср
2 хв
Що Афіни тепер вимагають від України?
aimg Олена Чупровська
Греція офіційно звернулася до України через "загублений дрон": що просить Ілюстративне фото: дрон Magura V3 (Віталій Носач РБК-Україна)
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Греція офіційно направила Україні дипломатичний протест через морський дрон, який знайшли рибалки біля острова Лефкада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Міністерства закордонних справ Греції Лану Зохіу, якого цитує Kathimerini.

Що Греція написала в демарші

У дипломатичному протесті Афіни виклали позицію. Головні тези:

  • "Безпілотне надводне судно, виявлене в грецьких територіальних водах, серйозно загрожувало морському судноплавству та могло спричинити жертви серед мирних громадян. Воно також могло завдати незліченні збитки навколишньому середовищу".
  • "Перенесення військових операцій до Середземномор'я, на велику відстань від фактичного фронту війни, ставить під загрозу нашу національну безпеку, а наша національна економіка зазнає вирішального удару".
  • "Право України на самооборону не може виправдати такі дії".

РБК-Україна звернулося за коментарем до МЗС України, але на час публікації не отримало відповіді.

Що вимагають Афіни

Греція висловила "рішучу незгоду" з появою дрона у своїх територіальних водах. Афіни вимагають від Києва утриматися від подібних дій у майбутньому та вивести з Середземного моря всі безпілотники цього типу, що залишилися.

Як повідомляло РБК-Україна, після виявлення дрона міністр оборони Греції Нікос Дендіас назвав інцидент "надзвичайно серйозною проблемою" і заявив, що апарат загрожує свободі та безпеці судноплавства у Середземному морі. Спочатку Україна заявила, що не має жодної інформації про приналежність знайденого дрона.

Виробник дронів Magura - компанія Uforce - відкинула причетність до знахідки: за її словами, дизайн і характеристики апарата не збігаються з їхньою продукцією, а моделі Magura V3 взагалі не існує.

Як повідомляло РБК-Україна, згодом Афіни посилили тиск - Дендіас публічно зажадав від України вибачень і гарантій того, що подібне більше не повториться в регіоні.

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