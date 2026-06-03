Греція офіційно звернулася до України через "загублений дрон": що просить
Греція офіційно направила Україні дипломатичний протест через морський дрон, який знайшли рибалки біля острова Лефкада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Міністерства закордонних справ Греції Лану Зохіу, якого цитує Kathimerini.
Що Греція написала в демарші
У дипломатичному протесті Афіни виклали позицію. Головні тези:
- "Безпілотне надводне судно, виявлене в грецьких територіальних водах, серйозно загрожувало морському судноплавству та могло спричинити жертви серед мирних громадян. Воно також могло завдати незліченні збитки навколишньому середовищу".
- "Перенесення військових операцій до Середземномор'я, на велику відстань від фактичного фронту війни, ставить під загрозу нашу національну безпеку, а наша національна економіка зазнає вирішального удару".
- "Право України на самооборону не може виправдати такі дії".
РБК-Україна звернулося за коментарем до МЗС України, але на час публікації не отримало відповіді.
Що вимагають Афіни
Греція висловила "рішучу незгоду" з появою дрона у своїх територіальних водах. Афіни вимагають від Києва утриматися від подібних дій у майбутньому та вивести з Середземного моря всі безпілотники цього типу, що залишилися.
Як повідомляло РБК-Україна, після виявлення дрона міністр оборони Греції Нікос Дендіас назвав інцидент "надзвичайно серйозною проблемою" і заявив, що апарат загрожує свободі та безпеці судноплавства у Середземному морі. Спочатку Україна заявила, що не має жодної інформації про приналежність знайденого дрона.
Виробник дронів Magura - компанія Uforce - відкинула причетність до знахідки: за її словами, дизайн і характеристики апарата не збігаються з їхньою продукцією, а моделі Magura V3 взагалі не існує.
Як повідомляло РБК-Україна, згодом Афіни посилили тиск - Дендіас публічно зажадав від України вибачень і гарантій того, що подібне більше не повториться в регіоні.