Греция официально обратилась к Украине из-за "потерянного дрона": что просит

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Греция официально направила Украине дипломатический протест из-за морского дрона, который нашли рыбаки возле острова Лефкада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Греции Лану Зохиу, которого цитирует Kathimerini.

Что Греция написала в демарше В дипломатическом протесте Афины изложили позицию. Главные тезисы: "Беспилотное надводное судно, обнаруженное в греческих территориальных водах, серьезно угрожало морскому судоходству и могло повлечь жертвы среди мирных граждан. Оно также могло нанести бесчисленный ущерб окружающей среде".

"Перенос военных операций в Средиземноморье, на большое расстояние от фактического фронта войны, ставит под угрозу нашу национальную безопасность, а наша национальная экономика подвергнется решающему удару".

"Право Украины на самооборону не может оправдать такие действия". РБК-Украина обратилось за комментарием в МИД Украины, но на время публикации не получило ответа. Что требуют Афины Греция выразила "решительное несогласие" с появлением дрона в своих территориальных водах. Афины требуют от Киева воздержаться от подобных действий в будущем и вывести из Средиземного моря все оставшиеся беспилотники этого типа.