UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Греция объявила о третьей волне коронавируса

Автор: РБК-Украина

Греция столкнулась с третьей волной коронавируса. В Афинах и столичных пригородах более 70% палат интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас, передает Channels TV.

Популярные новости
У Путина отреагировали на новые протесты в России: в "кошки-мышки" играть не будем 09 февраля 2021
Расследование по COVID-19 в Ухане: исследователи обнаружили "важные улики" 07 февраля 2021
Беларусь попросила Польшу экстрадировать основателей телеграм-канала Nexta 07 февраля 2021
"Еще одно гибридное оружие": Литва не будет применять российскую вакцину от COVID 06 февраля 2021
Куба ввела карантин для въезжающих из-за рубежа 06 февраля 2021
Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов 09 февраля 2021
Уровень мирового океана поднимается быстрее, чем ожидалось, - экологи 06 февраля 2021
Процесс импичмента Трампа могут приостановить по просьбе адвоката 07 февраля 2021
"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg 06 февраля 2021
Pfizer подал заявку на регистрацию COVID-вакцины в Бразилии 06 февраля 2021

"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов... показывает, что третья волна наступает и в нашей стране", - заявил он перед экстренным заседанием кабмина по ситуации с COVID-19.

По словам Кикилиаса, со следующей недели в Греции начнется вакцинация пожилых людей. В частности, вакцинируют греков в возрасте от 60 до 64 лет и от 75 до 79 лет.

С начала пандемии в Греции выявили более 165 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом почти 6 тысяч человек скончались.

Напомним, 7 ноября в Греции был введен трехнедельный локдаун. Однако правительство страны уже неоднократно его продолжало, поскольку число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизилось.

Кроме того, на прошлой неделе Минздрав Греции решил ужесточить действие комендантского часа. При этом в Аттике, Салониках и Халкидики ввели карантин выходного дня. Ограничения действуют по меньшей мере до 15 февраля.

Ранее сообщалось, что Греция не рекомендует использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для пожилых людей в возрасте от 65 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГрецияКоронавирус
Читайте также
Twitter удалил более 8 тысяч записей с фейками о COVID-19 почти за год
Поставки вакцины Sinovac в Украину могут отложить, - Reuters
Прогноз погоды