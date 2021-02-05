Греция ужесточает комендантский час и вводит карантин выходного дня

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения Греции приняло решение ужесточить некоторые ограничения в трех регионах. Меры будут действовать на протяжении 10 дней, до 15 февраля.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Так, карантин будет ужесточен в Аттике, Салониках и Халкидики с 6 февраля. В этих регионах будут работать по выходным только супермаркеты, продуктовые магазины, пекарни, заправочные станции и аптеки. При этом они будут работать только с 7:00 до 17:00. В воскресенье продовольственные магазины не работают.

Движение будет запрещено после 18:00, с 21:00 текущего дня.

В рабочие дни сохраняется запрет на передвижение людей на улицах или на общественном и личном транспорте с 21:00 до 05:00, а в выходные комендантский час будет теперь начинаться с 18:00 и действовать до 05:00.

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса в Греции может начаться в феврале. Ожидается, что программа вакцинации должна быть завершена к лету.

Кроме того, в начале января в Греции выявили заражение "британским" штаммом коронавируса. Все заболевшие находились на карантине в специальной гостинице под охраной.