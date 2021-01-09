В Греции продлили локдаун еще на неделю

Фото: Греция (freepik.com)

Правительство Греции приняло решение продлить действующий в стране локдаун еще на неделю. Страна будет жить в жестких ограничениях до 18 января.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, передает Ekathimerini.

По его словам, с 11 января будет немного ослаблены ограничения, а именно будет разрешена работа детских садов, яслей и начальных школ.

В то же время розничные магазины и парикмахерские остаются закрытыми.

"Мы пойдем так, как движется остальная Европа, мы будем делать шаг за шагом на основе рекомендаций экспертов", - сказал Хардалиас.

Отметим, что с 7 ноября в Греции был введен трехнедельный локдаун. Однако правительство страны уже неоднократно его продлевало, поскольку число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизилось.

Напомним, ранее правительство Греции запретило в рождественский сезон традиционное колядование из-за коронавируса.

Кроме того, массовая вакцинация населения от коронавируса в Греции может начаться в феврале. Ожидается, что программа вакцинации должна быть завершена к лету.