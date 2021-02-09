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Греція оголосила про третю хвилю коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Греція зіткнулася з третьою хвилею коронавірусу. В Афінах і столичних передмістях більше ніж 70% палат інтенсивної терапії зайняті пацієнтами з COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Греції Василіс Кікіліас, передає TV Channels.

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"Аналіз ситуації, який я отримую від експертів... показує, що третя хвиля наступає і в нашій країні", - заявив він перед екстреним засіданням кабміну по ситуації з COVID-19.

За словами Кікіліаса, з наступного тижня в Греції почнеться вакцинація літніх людей. Зокрема, вакцинують греків у віці від 60 до 64 років і від 75 до 79 років.

З початку пандемії в Греції виявили понад 165 тисяч випадків зараження коронавірусом. При цьому майже 6 тисяч осіб померли.

Нагадаємо, 7 листопада в Греції був введений тритижневий локдаун. Однак уряд країни вже неодноразово його продовжувало, оскільки число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилося.

Крім того, минулого тижня МОЗ Греції вирішив посилити дію комендантської години. При цьому в Аттиці, Салоніках і Халкідікі ввели карантин вихідного дня. Обмеження діють щонайменше до 15 лютого.

Раніше повідомлялося, що Греція не рекомендує використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для літніх людей у віці від 65 років.

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