Греція може відправити миротворців в Україну, але висуне три умови, - ЗМІ

Як пише видання, під час сьогоднішнього саміту у Парижі прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підтвердить намір Афін доучитись до миротворчої місії. Але для цього є умови:

будь-яке грецьке втручання можливе лише після офіційного припинення вогню;

грецькі війська не будуть діяти на території Росії;

в разі порушення Москвою режиму припинення вогню війська будуть негайно виведені.

Попри те, що деякі європейські країни розглядали можливість розгортання військ під егідою місії Європейського союзу (ЄС), Греція виступає за проведення операції під наглядом Організації Об'єднаних Націй (ООН), оскільки це нібито "забезпечить ширшу міжнародну легітимність".

Водночас роль Греції у миротворчій місії наразі залишається невизначеною. Це може бути сухопутне розгортання військ, або військово-морська участь у Чорному морі.

"На відміну від НАТО, розгортання в Україні не передбачає колективного захисту іноземних військ, що викликає занепокоєння щодо потенційних жертв у спірних регіонах. Місце розгортання матиме вирішальне значення, оскільки ризики суттєво відрізняються на сході України і в таких регіонах, як Київ, Львів чи Одеса", - додає Kathimerini.

Можлива відправка військ в Україну

Сьогодні партнери України активно обговорюють питання можливої відправки військового контингенту після завершення повномасштабної війни в Україні. Зокрема ще на початку березня голова британського уряду Кір Стармер заявив про створення "коаліції охочих" з метою зібрати країни, які готові відправити військових.

Сьогодні ж, 27 березня, у Франції стартував черговий саміт на підтримку України.