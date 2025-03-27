Греция может отправить миротворцев в Украину, но выдвинет три условия, - СМИ

Как пишет издание, во время сегодняшнего саммита в Париже премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердит намерение Афин доучиться к миротворческой миссии. Но для этого есть условия:

любое греческое вмешательство возможно только после официального прекращения огня;

греческие войска не будут действовать на территории России;

в случае нарушения Москвой режима прекращения огня войска будут немедленно выведены.

Несмотря на то, что некоторые европейские страны рассматривали возможность развертывания войск под эгидой миссии Европейского союза (ЕС), Греция выступает за проведение операции под наблюдением Организации Объединенных Наций (ООН), поскольку это якобы "обеспечит более широкую международную легитимность".

В то же время роль Греции в миротворческой миссии пока остается неопределенной. Это может быть сухопутное развертывание войск, или военно-морское участие в Черном море.

"В отличие от НАТО, развертывание в Украине не предусматривает коллективной защиты иностранных войск, что вызывает беспокойство относительно потенциальных жертв в спорных регионах. Место развертывания будет иметь решающее значение, поскольку риски существенно отличаются на востоке Украины и в таких регионах, как Киев, Львов или Одесса", - добавляет Kathimerini.

Возможная отправка войск в Украину

Сегодня партнеры Украины активно обсуждают вопрос возможной отправки военного контингента после завершения полномасштабной войны в Украине. В частности еще в начале марта глава британского правительства Кир Стармер заявил о создании "коалиции желающих" с целью собрать страны, которые готовы отправить военных.

Сегодня же, 27 марта, во Франции стартовал очередной саммит в поддержку Украины.