Греція може передати Україні комплекси ППО С-300: названо умову

Про це заявив міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ProNews .

Афіни готові піти на такий крок у разі, якщо на острові Крит буде встановлено американські комплекси ППО та ПРО Patriot.

"Якщо США розмістять на острові систему Patriot, то після її інтеграції з національною системою ППО С-300 можна прибрати. Той самий процес можна застосовати до будь-якої іншої системи ППО російського виробництва, яку можна відправити в Україну", - зазначив Панайотопулос.

Таким чином, уряд Греції не відкидає можливості передачі ЗСУ не лише С-300, а й комплексів "Тор-М1", а також "Оса".