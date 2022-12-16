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Греція може передати Україні комплекси ППО С-300: названо умову

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Афіни, П'ятниця 16 грудня 2022 18:07
Греція може передати Україні комплекси ППО С-300: названо умову Фото: Греція може передати Україні комплекси ППО С-300 (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Уряд Греції розглядає можливість передачі Україні комплексів протиповітряної оборони С-300.

Про це заявив міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ProNews.

Афіни готові піти на такий крок у разі, якщо на острові Крит буде встановлено американські комплекси ППО та ПРО Patriot.

"Якщо США розмістять на острові систему Patriot, то після її інтеграції з національною системою ППО С-300 можна прибрати. Той самий процес можна застосовати до будь-якої іншої системи ППО російського виробництва, яку можна відправити в Україну", - зазначив Панайотопулос.

Таким чином, уряд Греції не відкидає можливості передачі ЗСУ не лише С-300, а й комплексів "Тор-М1", а також "Оса".

Нагадаємо, раніше телеканал СNN повідомляв про те, що США завершують розробку планів щодо передачі Україні Patriot.

Пізніше у Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформацію про включення установок до найближчого пакету військової допомоги Україні.

Повідомлення викликало реакцію РФ. Російське посольство в США заявило, що розцінить передачу ракетних комплексів Україні як провокаційний крок, який "приведе до непередбачуваних наслідків".Москва також пригрозила знищенням Patriot, назвавши їх "законною ціллю".

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