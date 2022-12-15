ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії злякалися передачі Patriot Україні та пригрозили "непередбачуваними наслідками"

Новость на русском →
Четвер 15 грудня 2022 00:07
У Росії злякалися передачі Patriot Україні та пригрозили "непередбачуваними наслідками" Фото: у РФ висловилися про можливу передачу США системи ППО Patriot Україні (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

У Росії відреагували на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. У Кремлі розцінили це як провокація і, як завичай, почали загрожувати наслідками.

Про це заявили в посольстві Російської Федерації, передає РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Передача США Києву комплексів Patriot стала б черговим провокаційним кроком, який може призвести до непередбачуваних наслідків", - зазначають у дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, раніше СNN повідомляло про те, що США завершують розробку планів щодо передачі Україні Patriot.

Пізніше у Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформацію про включення установок до найближчого пакету військової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ПВО
NEWS
США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім
США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу