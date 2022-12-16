ua ru
Пт, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Греция может передать Украине комплексы ПВО С-300: названо условие

Новина українською →
Афины, Пятница 16 декабря 2022 18:07
Греция может передать Украине комплексы ПВО С-300: названо условие Фото: Греция может передать Украине комплексы ПВО С-300 (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Правительство Греции рассматривает возможность передачи Украине комплексов противовоздушно обороны С-300.

Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ProNews.

Афины готовы пойти на такой шаг в случае, если на острове Крит будут установлены американские комплексы ПВО и ПРО Patriot.

"Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции с национальной системой ПВО С-300 можно убрать. Тот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно отправить в Украину", - отметил Панайотопулос.

Таким образом, правительство Греции не исключает возможности передачи ВСУ не только С-300, но и комплексов "Тор-М1", а также "Оса".

Напомним, ранее телеканал СNN сообщал о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.

Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить информацию о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине.

Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину ПВО ЗРК Греция
NEWS
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах