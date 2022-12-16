Греция может передать Украине комплексы ПВО С-300: названо условие

Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ProNews .

Афины готовы пойти на такой шаг в случае, если на острове Крит будут установлены американские комплексы ПВО и ПРО Patriot.

"Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции с национальной системой ПВО С-300 можно убрать. Тот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно отправить в Украину", - отметил Панайотопулос.

Таким образом, правительство Греции не исключает возможности передачи ВСУ не только С-300, но и комплексов "Тор-М1", а также "Оса".