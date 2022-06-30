Греция готова предоставить корабли для экспорта зерна из Украины, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Греция объявила, что они готовы предоставить корабли для вывоза зерна из Украины", - сказал Столтенберг на саммите НАТО в Мадриде.

Между тем премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна "должна сыграть особую роль в этих усилиях, поскольку она контролирует крупнейший в мире торговый флот".

"Греция вновь предлагает помощь и поддержку любых усилий, предпринятых под эгидой ООН для того, чтобы зерно, которое сейчас находится в Украине, прежде всего в Одессе, попало к странам, которые нуждаются в этом сегодня", - сказал он.