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Греція готова надати кораблі для експорту зерна з України, - Столтенберг

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Україна, Четвер 30 червня 2022 18:05
Греція готова надати кораблі для експорту зерна з України, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Греція готова надати кораблі для допомоги в експорті зерна з України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Греція оголосила, що вони готові надати кораблі для вивезення зерна з України", - сказав Столтенберг на саміті НАТО в Мадриді.

Тим часом прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна "має відіграти особливу роль у цих зусиллях, оскільки вона контролює найбільший у світі торговий флот".

"Греція знову пропонує допомогу та підтримку будь-яких зусиль, зроблених під егідою ООН для того, щоб зерно, яке зараз перебуває в Україні, насамперед в Одесі, потрапило до країн, які потребують цього сьогодні", - сказав він.

Нагадаэмо, у портах України залишаються заблокованими близько 80 іноземних суден з товарами.

Поряд з цим Росія вже викрала 500 тисяч тонн зерна з тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей.

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