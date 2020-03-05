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В Греции в трех регионах закрыли школы из-за коронавируса

Новости » Общество     05.03.2020 - 10:16
В Греции в трех регионах закрыли школы из-за коронавируса
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

В стране уже подтвердили 10 случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Греции подтвердило десятый случай заболевания коронавирусом, в трех регионах закрыли. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что инфекцию подтвердилиу женщины, которая недавно путешествовала в Израиль и Египет. Она ездила в Египет вместе с мужчиной, у которого вчера также подтвердили коронавирус.

В связи с распространением коронавируса в стране, правительство также объявило о чрезвычайных мерах в префектурах Илия, Закинтос и Ахаия в западной Греции.

Школы, спортивные арены, кинотеатры, театры и места археологических раскопок будут закрыты на 48 часов.

Напомним, в Индонезии планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирусом заразился один из сотрудников Европейского оборонного агентства, штаб которого находится в Брюсселе.

Ранее из-за коронавируса все вузы и школы закрыли в Азербайджане. Также закрыть все школы в стране призвал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На данный момент известно о 287 случаев коронавируса в Японии.

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